Виробництво російських ЗРК на паузі, працівників заводів відправляють у відпустку або на війну – розвідка

Головне управління розвідки Міноборони України заявляє, що у РФ виробництво зенітно-ракетних комплексів на паузі, а працівників заводів відправляють у відпустку або на війну.

Про це йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України у Facebook.

"Виробничі потужності "Ульяновського механічного заводу" (АТ "УМЗ", Ульяновськ) фактично зупинено. "УМЗ" – виробник радіолокаційних систем та засобів протиповітряної оборони ближньої і середньої дальності для сухопутних військ ЗС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска").

Причини критичного стану виробництва – використання великої кількості комплектуючих та електронних компонентів у виготовленні продукції військового призначення. Донедавна основним постачальником російського ВПК була Німеччина. Але із початком вторгнення на територію України будь-яку співпрацю було припинено", - заявляють у розвідці.

При цьому, зі слів співробітників, продовжувати виробництво власними силами завод не в змозі, оскільки у ході технологічного процесу не використовується "практично нічого російського".

"Наразі керівництво заводу шукає можливості обійти санкції та налагодити постачання через треті країни (зокрема, Казахстан). Але такі схеми призводять до значного подорожчання комплектуючих через необхідність платити за послуги країнам-посередникам.

Але це не передбачено бюджетом і збільшити його немає можливості", - додає ГУР МО.

Працівникам заводів надають вибір: йти у неоплачувану відпустку або підписувати контракт зі збройними силами для участі у війні в Україні.

"Рекомендована посада – "оператор-навідник" ЗРК "Бук". Пропонована зарплатня – 50000 рублів на місяць", - зазначили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Нагадаємо:

Корабельні в Росії не можуть виробляти військові кораблі через нестачу іноземних комплектуючих та важкого фінансового становища.

Економічна правда