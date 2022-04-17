У ніч на понеділок не працюватимуть застосунок і веб-версія Приват24: регламентні роботи

Приватбанк анонсував черговий етап регламентних робіт у Приват24 у ніч на понеділок (з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня) - додатки та веб-версія будуть недоступні.

Про це повідомляє пресслужба банку у Facebook.

"Частина сервісів буде проходити техобслуговування, тому додатки та веб-версія будуть недоступні. Ми спеціально обрали вихідний, щоб попрацювати, поки ви відпочиваєте.

Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої Приват24, доки ми стабілізуємо роботу усіх сервісів", - кажуть у фінустанові.

Надіслати переказ з картки на картку можна через сайт https://privatbank.ua/sendmoney.

Поповнити мобільний - тут: https://privatbank.ua/popolnenie-mobilnogo.

Сплатити комуналку - на гарячій лінії 3700.

При цьому, банкомати та платіжні термінали працюють без змін.

Нагадаємо:

Раніше ПриватБанк анонсував проведення планових регламентних робіт в Приват24 з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня.

Штатний режим роботи віднвили 12 квітня.

Економічна правда