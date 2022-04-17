Всі розділи
Укр / Рус

У ніч на понеділок не працюватимуть застосунок і веб-версія Приват24: регламентні роботи

Неділя, 17 квітня 2022, 13:40 - Олексій Павлиш

Приватбанк анонсував черговий етап регламентних робіт у Приват24 у ніч на понеділок (з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня) - додатки та веб-версія будуть недоступні.

Про це повідомляє пресслужба банку у Facebook.

"Частина сервісів буде проходити техобслуговування, тому додатки та веб-версія будуть недоступні. Ми спеціально обрали вихідний, щоб попрацювати, поки ви відпочиваєте.

Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої Приват24, доки ми стабілізуємо роботу усіх сервісів", - кажуть у фінустанові.

Надіслати переказ з картки на картку можна через сайт https://privatbank.ua/sendmoney.

Поповнити мобільний - тут: https://privatbank.ua/popolnenie-mobilnogo.

Сплатити комуналку - на гарячій лінії 3700.

При цьому, банкомати та платіжні термінали працюють без змін.

Нагадаємо:

Раніше ПриватБанк анонсував проведення планових регламентних робіт в Приват24 з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня.

Штатний режим роботи віднвили 12 квітня.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Приватбанк
Матеріали за темою
Приватбанк завершив перший квартал з прибутком 3,7 мільярда 14 квітня 2022, 16:22
ПриватБанк уточнив, коли повністю відновлять штатний режим Приват24 11 квітня 2022, 19:26
ПриватБанк продовжує регламентні роботи з Приват24 11 квітня 2022, 16:38
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті