У ніч на понеділок не працюватимуть застосунок і веб-версія Приват24: регламентні роботи
Приватбанк анонсував черговий етап регламентних робіт у Приват24 у ніч на понеділок (з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня) - додатки та веб-версія будуть недоступні.
Про це повідомляє пресслужба банку у Facebook.
"Частина сервісів буде проходити техобслуговування, тому додатки та веб-версія будуть недоступні. Ми спеціально обрали вихідний, щоб попрацювати, поки ви відпочиваєте.
Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої Приват24, доки ми стабілізуємо роботу усіх сервісів", - кажуть у фінустанові.
Надіслати переказ з картки на картку можна через сайт https://privatbank.ua/sendmoney.
Поповнити мобільний - тут: https://privatbank.ua/popolnenie-mobilnogo.
Сплатити комуналку - на гарячій лінії 3700.
При цьому, банкомати та платіжні термінали працюють без змін.
Нагадаємо:
Раніше ПриватБанк анонсував проведення планових регламентних робіт в Приват24 з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня.
Штатний режим роботи віднвили 12 квітня.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"