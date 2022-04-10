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ПриватБанк попередив про регламентні роботи у "Приват24" у ніч на понеділок

Неділя, 10 квітня 2022, 15:45 - Олексій Павлиш

ПриватБанк анонсував проведення планових регламентних робіт в Приват24 з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Там додають, що планові регламентні роботи "необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів".

"Під час проведення робіт користування сервісами буде тимчасово призупинено.

Розрахунки в торговій мережі та банкомати будуть працювати в звичайному режимі. Просимо вибачити за тимчасові незручності і сподіваємось на ваше розуміння!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У березні Приватбанк також проводив регламентні роботи із застосунком для онлайн-банкінгу "Приват24".

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