Німеччина запровадила бездозвільний режим для українських перевізників

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Німеччина приєдналася до групи країн, що дозволила українським перевізникам здійснювати двосторонні та транзитні перевезення на бездозвільній основі до 30 червня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Дотепер Німеччина дозволяла вільні перевезення для українських операторів лише для транзиту.

Таким чином країна приєдналася до 12 держав, які запровадили для України бездозвільний режим для транзитних та двосторонніх перевезень.

Нагадуємо:

Австрія скасувала усі обмеження для українських перевізників і тепер усі вантажні перевезення територією країни можна буде здійснювати без будь-яких дозволів.