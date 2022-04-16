МВФ: економічне зростання світу зазнає ще більшого скорочення
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що економічне зростання світової економіки у в 2022—2023 буде ще меншим ніж прогнозувалось раніше.
Про це вона сказала у своєму зверненні.
За її словами, це стосується 143 країни по всьому світу, що становить 86% світового ВВП. Основними чинниками цього на її думку є війна РФ проти України, інфляція, фінансові обмеження, повторне введення карантину в Китаї і як наслідок, нові збої в глобальних ланцюгах поставок.
"У січні ми знизили наш прогноз глобального зростання до 4,4% у 2022 році. Відтоді перспективи значно погіршилися, в основному через війну та її наслідки", — зауважила Георгієва.
Вона зауважила, що для більшості країн за оцінками МВФ зростання все ще залишатиметься позитивним.
Нагадуємо:
Раніше Георгієва заявила, що вторгнення Росії в Україну може спричинити дестабілізацію на Близькому Сході через проблеми з продовольством.
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