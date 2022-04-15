На допомогу по безробіттю перекинули додатковий мільярд

Кабмін виділив з резервного фонду держбюджету Мінекономіки 1,2 мільярда для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю та матеріальної підтримки безробітних в умовах воєнного стану.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За оцінками Національного банку, економіка поступово відновлюватиметься, однак реальний ВВП може скоротитися не менш ніж на третину у 2022 році.

Скорочення ВВП очікується за усіма складовими. Приватне споживання знизиться через вимушений виїзд багатьох громадян з країни, зростання рівня безробіття, зменшення доходів та економію на другорядних витратах.

Нагадуємо:

Серед людей, які мали роботу до війни, продовжують працювати понад половину українів – 58%, що перевищує березневі дані.