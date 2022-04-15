Членів наглядових рад зобов’язали повернутися в Україну за вимогою: які загрози

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який зобов’язує членів наглядових рад повертатися на місце роботи протягом 48 годин протягом дії воєнного стану.

Про це відомо зі сторінки законопроєкту №7176 на сайті Верховної Ради.

У документі йдеться про те, що керівництво державних підприємств, зокрема – наглядові ради, повинні здійснювати моніторинг загроз національній безпеці України, і у разі виявлення вживати відповдіних заходів, аби убезпечити підприємство.

Перелік таких заходів визначається безпосередньо суб’єктом управління (Кабінетом Міністрів чи Фондом держмайна) підприємства. А саме, управитель може визначити виключним місцем виконання обов’язків керівника, заступників керівника, членів наглядових рад та інших посадовців адресу місцезнаходження такого підприємства, зокрема – банків.

Якщо умова не виконується протягом 48 годин, їх можуть достроково звільнити без виплат відповідних компенсаційних платежів.

Законопроєкт викликав обурення з боку фахівців. Зокрема, експерти напрямку корпоративного управління Київської школи економіки кажуть про те, що більшість членів наглядових рад держкомпаній ніколи не проживали в Україні і лише періодично сюди приїздили, а працювали в онлайн-режимі.

"В результаті пандемії коронавірусу як іноземні, так і українські члени наглядових рад вже давно вдаються до практики проведення онлайн засідань. Цей інструмент є давно поширеним у світовій практиці, причому в абсолютно різних сферах: бізнес, освіта, медицина тощо. Не варто також забувати, що членство у наглядовій раді не є роботою full-time", – пояснюють вони.

На їхню думку, документ несе в собі велику потенційну загрозу, адже дозволяє звільнити незалежних членів наглядових рад і встановити замість цього ручне управління.

Серед авторів законопроєкту — голова Економічного комітету Верховної Ради Дмитро Наталуха. Він аргументує потребу в законопроєкті тим, що 21 іноземець з наглядових рад 9 українських державних підприємств ще з минулого року знаходяться за межами України.

При цьому, вважає він, на будь-якій іншій роботі таке самовільне залишення країни і місця роботи на невизначений час — автоматично призвело б до звільнення.

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