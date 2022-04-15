Слідом за "Сбербанком" з App Store видалили застосунок російського "Альфа-Банку" - через санкції додаток тепер недоступний для завантаження на iOS. У Google Play він поки що доступний.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

"Додаток Альфа-Банку зник з App Store. Що це означає? Якщо у вас стоїть остання версія, вона продовжить працювати швидко та надійно. Ми про все подбали.

Єдина незручність: якщо ви випадково видалили програму або її треба встановити на інший айфон, зробити це тимчасово не вдасться", - кажуть в банку.

Нагадаємо:

Мобільний додаток "Сбєрбанк Онлайн" на платформі Android російського Сбєрбанку недоступний для скачування та оновлень у магазині Google Play через запроваджені проти банку санкції.

Раніше "Сбєрбанк Онлайн" зник і з App Store.

США ввели санкції проти Сбєрбанку 24 лютого на тлі вторгнення РФ в Україну. Тоді банк було включено до списку CAPTA, його кореспондентські рахунки у банках США було заблоковано. 1 березня санкції проти Сбєрбанку запровадила Велика Британія.

Ці обмеження набули чинності 18 березня.

6 квітня США розширили санкції проти російського банківського сектора, додавши до списку SDN (specially designated nationals) Сбербанк та Альфа-банк.

Економічна правда