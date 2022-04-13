Додаток російського Сбєрбанку став недоступним у Google Play і App Store через санкції

Мобільний додаток "Сбєрбанк Онлайн" на платформі Android російського Сбєрбанку недоступний для скачування та оновлень у магазині Google Play через запроваджені проти банку санкції.

Про це заявили у пресслужбі банку.

Раніше "Сбєрбанк Онлайн" зник і з App Store.

Вже встановлений додаток працює без обмежень, заявляє банк та рекомендує клієнтам не видаляти його.

Нові користувачі або клієнти, які з будь-якої причини видалили програму "Сбєра" з Android-пристроїв, можуть завантажити його на сайті або користуватися веб-версією, яка адаптована для використання на мобільних пристроях, додають в банку.

США ввели санкції проти Сбєрбанку 24 лютого на тлі вторгнення РФ в Україну. Тоді банк було включено до списку CAPTA, його кореспондентські рахунки у банках США було заблоковано. 1 березня санкції проти Сбєрбанку запровадила Велика Британія.

Ці обмеження набули чинності 18 березня.

6 квітня США розширили санкції проти російського банківського сектора, додавши до списку SDN (specially designated nationals) Сбербанк та Альфа-банк.

Економічна правда