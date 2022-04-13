Додаток російського Сбєрбанку став недоступним у Google Play і App Store через санкції
Мобільний додаток "Сбєрбанк Онлайн" на платформі Android російського Сбєрбанку недоступний для скачування та оновлень у магазині Google Play через запроваджені проти банку санкції.
Про це заявили у пресслужбі банку.
Раніше "Сбєрбанк Онлайн" зник і з App Store.
Вже встановлений додаток працює без обмежень, заявляє банк та рекомендує клієнтам не видаляти його.
Нові користувачі або клієнти, які з будь-якої причини видалили програму "Сбєра" з Android-пристроїв, можуть завантажити його на сайті або користуватися веб-версією, яка адаптована для використання на мобільних пристроях, додають в банку.
США ввели санкції проти Сбєрбанку 24 лютого на тлі вторгнення РФ в Україну. Тоді банк було включено до списку CAPTA, його кореспондентські рахунки у банках США було заблоковано. 1 березня санкції проти Сбєрбанку запровадила Велика Британія.
Ці обмеження набули чинності 18 березня.
6 квітня США розширили санкції проти російського банківського сектора, додавши до списку SDN (specially designated nationals) Сбербанк та Альфа-банк.
Економічна правда
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