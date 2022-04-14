Всі розділи
Укр / Рус

Стрільця офіційно призначили міністром екології замість "в.о."

Четвер, 14 квітня 2022, 17:21 - Дана Гордійчук
 
merp.gov.ua

Виконувача обов’язків міністра захисту довкілля Руслана Стрільця офіційно призначили на цю посаду.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.

Стрільця призначили у 285 голосів.

З 3 листопада минулого року новопризначений міністр екології обіймав цю посаду як виконуючий обов’язки після звільнення Романа Абрамовського.

Раніше Стрілець був заступником Абрамовського з питань цифрових трансформацій. До того очолював департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА у часи губернаторства Валентина Резніченка. У 2019 році вже у Києві відповідав за управління відходами в тоді ще спільному Міністерстві енергетики та захисту довкілля.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

екологія уряд
Матеріали за темою
У районі ЧАЕС горять понад 10 тисяч гектарів лісів. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі і ЄС 27 березня 2022, 17:28
Місяць війни. Злочини проти довкілля 26 березня 2022, 08:22
Російські окупанти пошкодили 102 тисячі гектарів лісу та інших ландшафтів 25 березня 2022, 15:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті