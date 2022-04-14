Стрільця офіційно призначили міністром екології замість "в.о."
Виконувача обов’язків міністра захисту довкілля Руслана Стрільця офіційно призначили на цю посаду.
Про це повідомив депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.
Стрільця призначили у 285 голосів.
З 3 листопада минулого року новопризначений міністр екології обіймав цю посаду як виконуючий обов’язки після звільнення Романа Абрамовського.
Раніше Стрілець був заступником Абрамовського з питань цифрових трансформацій. До того очолював департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА у часи губернаторства Валентина Резніченка. У 2019 році вже у Києві відповідав за управління відходами в тоді ще спільному Міністерстві енергетики та захисту довкілля.
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