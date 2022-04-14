Всі розділи
Укр / Рус

У березні росіяни витратили на ліки на 160% більше, ніж торік: попит виріс на тлі санкцій

Четвер, 14 квітня 2022, 15:48 - Олексій Павлиш

У березні росіяни витратили на ліки на 160% більше, ніж минулого року - попит на ліки виріс на тлі санкцій та інших обмежень щодо Росії через війну в Україні.

Про це свідчать дані Центру розвитку перспективних технологій, пише "Комерсант".

За даними ЦРПТ, за останній місяць у Росії продали 427 млн ​​упаковок проти 215 млн упаковок у березні 2021 року. За підрахунками, за рік попит на ліки зріс на 98%.

Найбільше у березні росіяни купували:

  • ксилометазолін - купили 18 млн упаковок (попит зріс на 34%),
  • бісопролол - 8,8 млн упаковок (+210%),
  • ібупрофен - 8,7 млн ​​упаковок (+83%),
  • панкреатин - 6,3 млн упаковок (+120%).

Раніше низка іноземних компаній скоротила або припинила постачання ліків до Росії.

Повідомлялось, що російські лікарі зіткнулися з дефіцитом понад 80 препаратів, у тому числі інсуліну та дитячого нурофену.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Росія ліки
Матеріали за темою
Нідерланди заборонили своїм компаніям платити за газ РФ у рублях – Bloomberg 14 квітня 2022, 15:18
Виробники Oreo, Nestle та Pepsi зіткнулися "внутрішнім активізмом" 14 квітня 2022, 14:59
На тлі відходу іноземних компаній у РФ скуповують білоруську і російську побутову техніку 14 квітня 2022, 13:49
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті