У березні росіяни витратили на ліки на 160% більше, ніж торік: попит виріс на тлі санкцій
У березні росіяни витратили на ліки на 160% більше, ніж минулого року - попит на ліки виріс на тлі санкцій та інших обмежень щодо Росії через війну в Україні.
Про це свідчать дані Центру розвитку перспективних технологій, пише "Комерсант".
За даними ЦРПТ, за останній місяць у Росії продали 427 млн упаковок проти 215 млн упаковок у березні 2021 року. За підрахунками, за рік попит на ліки зріс на 98%.
Найбільше у березні росіяни купували:
- ксилометазолін - купили 18 млн упаковок (попит зріс на 34%),
- бісопролол - 8,8 млн упаковок (+210%),
- ібупрофен - 8,7 млн упаковок (+83%),
- панкреатин - 6,3 млн упаковок (+120%).
Раніше низка іноземних компаній скоротила або припинила постачання ліків до Росії.
Повідомлялось, що російські лікарі зіткнулися з дефіцитом понад 80 препаратів, у тому числі інсуліну та дитячого нурофену.
Економічна правда
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