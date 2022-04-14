У березні росіяни витратили на ліки на 160% більше, ніж торік: попит виріс на тлі санкцій

У березні росіяни витратили на ліки на 160% більше, ніж минулого року - попит на ліки виріс на тлі санкцій та інших обмежень щодо Росії через війну в Україні.

Про це свідчать дані Центру розвитку перспективних технологій, пише "Комерсант".

За даними ЦРПТ, за останній місяць у Росії продали 427 млн ​​упаковок проти 215 млн упаковок у березні 2021 року. За підрахунками, за рік попит на ліки зріс на 98%.

Найбільше у березні росіяни купували:

ксилометазолін - купили 18 млн упаковок (попит зріс на 34%),

бісопролол - 8,8 млн упаковок (+210%),

ібупрофен - 8,7 млн ​​упаковок (+83%),

панкреатин - 6,3 млн упаковок (+120%).

Раніше низка іноземних компаній скоротила або припинила постачання ліків до Росії.

Повідомлялось, що російські лікарі зіткнулися з дефіцитом понад 80 препаратів, у тому числі інсуліну та дитячого нурофену.

Економічна правда