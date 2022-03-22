У російських аптеках дефіцит понад 80 препаратів

Російські лікарі у своїй практиці зіткнулися з дефіцитом понад 80 препаратів, у тому числі інсуліну та дитячого нурофену.

Про це свідчить опитування 3 317 лікарів, проведене з 14 по 21 березня професійним співтовариством "Лікарі.рф", пишуть "Ведомости".

У рамках опитування лікарі заявили, що у їхніх пацієнтів виникли труднощі з придбанням таких препаратів:

протизапальні (дитячий нурофен),

гастроентерологічні (урсофальк),

протиепілептичні та протисудомні (фінлепсин, депакін, діазепам, карбамазепін, латуда 56),

антидепресанти (пароксетин, анафраніл) та антипсихотики (рисполепт),

комбіновані оральні контрацептиви,

препарати менопаузальної гормональної терапії (фемостон, естроль, анжелік, дивіна, клімонорм, дивігель, ярина, утрожестан),

інсулін (левемір, новорапід, апідра, трулісіті),

препарати для терапії цукрового діабету (оземпік, саксенда, метформіни, джардинс, тражента, янувія),

препарати для терапії щитовидної та паращитовидної залоз (еутирокс, L-тироксин, трийодтиронін, вигантол).

Раніше про зупинення інвестицій в РФ заявили фармгіганти - німецька Bayer та американська Pfizer. Американська Eli Lilly стала першим фармацевтичним гігантом, який вирішив обмежити постачання ліків до РФ, за винятком життєво важливих препаратів.

Обсяг продажів ліків в аптеках виріс на 53 відсотки в упаковках та на 93 відсотки в рублях.

"У людей у ​​регіонах немає інформації, немає розуміння, чим вони лікуватимуть тяжкохворих дітей, що буде з постачанням ліків наступного року", - заявила перший заступник директора з розвитку фонду "Росконгрес" Анастасія Столкова.

Російська влада раніше заявляла, що проблем із нестачею медикаментів через санкції бути не повинно.

У МОЗ переконували, що всі фармацевтичні компанії продовжать постачання лікарських препаратів до країни.

Міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко повідомив про високий попит на низку ліків протягом останніх трьох тижнів, який був спровокований "фейками та недостовірною інформацією". Глава МОЗ закликав росіян "не створювати ажіотажний попит".

Економічна правда