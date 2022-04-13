Всі розділи
Укр / Рус

Рада ЄС схвалила пропозицію для обміну українцями гривні в країнах блоку

Середа, 13 квітня 2022, 17:38

На засіданні у середу комітет Ради ЄС схвалив пропозицію, яка допоможе переміщеним з України особам обміняти гривню на території країн блоку.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Механізм потрібно для того, аби підтримати переселенців з України, адже через їхню кількість обміняти гривню на євро чи інші валюти в країнах ЄС стало надзвичайно складно. Крім того, з’являються спекулянти, які пропонують обмін гривні з широким спредом і значно гіршим від встановленого курсу. Наприклад, курс в польських обмінниках, куди виїхало найбільше українців, часом вдвічі перевищував курс НБУ.

Схваленим документам країнам-членам пропонують створити національні схеми, які б дозволяли конвертувати гривні на подібних умовах по всьому ЄС. Ці схеми дозволять переселенцям, у тому числі дітям, обміняти до 10 тисяч гривень (близько 310 євро) на особу без додаткових комісій та за офіційним курсом НБУ. Така схема триватиме щонайменше 3 місяці.

Для того, аби документ вступив в силу, Рада ЄС має письмово її затвердити, що орієнтовно станеться до 19 квітня.

При цьому рекомендації не є зобов’язанням, тому фактичне впровадження та встановлення схем мають вирішувати країни-члени відповідно до їхньої національної ситуації. Низка країн ЄС вже запровадили національні домовленості з цією метою.

Читайте також: Що робити з готівковою гривнею за кордоном

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

гривня ЄС
Матеріали за темою
Світовий банк готує новий пакет допомоги Україні на 1,5 мільярда доларів 12 квітня 2022, 17:43
Що з державними фінансами та чи вистачить Україні грошей. Роз'яснення 5 квітня 2022, 09:30
Єврокомісія схвалила пропозицію обміну гривневої готівки біженців з України 1 квітня 2022, 16:57
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті