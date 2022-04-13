Рада ЄС схвалила пропозицію для обміну українцями гривні в країнах блоку

На засіданні у середу комітет Ради ЄС схвалив пропозицію, яка допоможе переміщеним з України особам обміняти гривню на території країн блоку.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Механізм потрібно для того, аби підтримати переселенців з України, адже через їхню кількість обміняти гривню на євро чи інші валюти в країнах ЄС стало надзвичайно складно. Крім того, з’являються спекулянти, які пропонують обмін гривні з широким спредом і значно гіршим від встановленого курсу. Наприклад, курс в польських обмінниках, куди виїхало найбільше українців, часом вдвічі перевищував курс НБУ.

Схваленим документам країнам-членам пропонують створити національні схеми, які б дозволяли конвертувати гривні на подібних умовах по всьому ЄС. Ці схеми дозволять переселенцям, у тому числі дітям, обміняти до 10 тисяч гривень (близько 310 євро) на особу без додаткових комісій та за офіційним курсом НБУ. Така схема триватиме щонайменше 3 місяці.

Для того, аби документ вступив в силу, Рада ЄС має письмово її затвердити, що орієнтовно станеться до 19 квітня.

При цьому рекомендації не є зобов’язанням, тому фактичне впровадження та встановлення схем мають вирішувати країни-члени відповідно до їхньої національної ситуації. Низка країн ЄС вже запровадили національні домовленості з цією метою.

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