Нові санкції ЄС створять проблеми із фарбуванням авто на російських заводах

У рамках санкцій ЄС проти РФ під заборону на постачання з європейських країн потрапили лакофарбові матеріали - на європейські фарби та пігменти припадає щонайменше 50% російського ринку.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

"За різними оцінками, на європейські фарби та пігменти припадає щонайменше 50% російського ринку. Представники російських виробників фарб кажуть, що у створенні цієї залежності винні самі автовиробники, причому у РФ існують заміни більшості імпортних матеріалів.

Проте джерела в автоконцернах вказують, що перейти на інші фарби буде вкрай складно, оскільки встановлене на заводах дороге обладнання пристосоване для роботи з конкретним постачальником ЛКМ", - пише газета.

Зокрема, великий постачальник "Хеліос Рус" (входить до Kansai Helios Group) виробляє ЛКМ в Одинцово, а також постачає їх із Європи. У 2019 році понад 50% імпорту водно-дисперсійних ЛКМ припадало на Німеччину, Польщу, Фінляндію та Корею.

Джерело видання, близьке до "Хеліос Рус", каже, що перелік матеріалів, що потрапив під заборону, істотний і в тому числі включає основну сировину для виробництва в РФ.

"Зараз більшість автозаводів РФ в простої. Продовжують роботу лише ГАЗ, УАЗ, Мазда-Соллерс, Haval та КамАЗ. У КамАЗі заявили, що закуповують ЛКМ у різних постачальників, у тому числі і європейських", - йдеться у статті.

Директор асоціації "Центрлак", віце-президент Російської спілки хіміків Геннадій Авер'янов каже, що в автопромі застосовується великий асортимент лакофарбових матеріалів - від простих до складних, на водній та органічній основах.

Він бачить ризики нових обмежень для галузі, але вказує, що "ці ризики створені самими промисловими підприємствами та автовиробниками, які недостатньо активно займалися питаннями імпортозаміщення у довгостроковій перспективі і сьогодні, мабуть, змушені будуть пришвидшувати ці процеси".

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Економічна правда