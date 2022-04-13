Іноземні онлайн-магазини блокують платежі за випущеними в РФ картками UnionPay

Іноземні онлайн-магазини та їхні банки-еквайєри блокують платежі за випущеними в РФ картками китайської UnionPay.

Про це пише "Комерсант".

"Попит на карти китайської UnionPay продовжує зростати. За експертними оцінками, кількість емітованих карт системи в РФ на сьогоднішній день близько півмільйона, це вдесятеро більше, ніж на початок березня.

Істотна частина їх - віртуальні, тобто передбачають використання для оплати товарів в інтернет-магазинах. Але з цим, з'ясувалося після отримання карток, якраз є проблеми. Багато іноземних магазинів та їхні банки-еквайєри відсікають будь-які платежі з карт, випущених у РФ, зокрема і UnionPay. Вплинути на цю ситуацію могла б сама система, зажадавши від еквайєрів на місцях виконувати зобов'язання. Але в UnionPay воліють не втручатися", - йдеться у статті.

Зазначається, що днями "Русский стандарт" та МТС-банк розпочали випуск карток платіжної системи UnionPay - таким чином, кількість банків-емітентів у РФ зросла до десяти кредитних організацій.

На початку березня міжнародні платіжні системи, найбільші з яких Visa та MasterCard, вирішили призупинити роботу в РФ. Карти перестали працювати за кордоном, у тому числі для покупок в іноземних онлайн-магазинах.

"З МПС на ринку РФ залишилася лише UnionPay. Вона працює у 180 країнах, у тому числі в США та ЄС. На тлі ажіотажного попиту вартість випуску та обслуговування карток UnionPay вже становить від декількох тисяч до більш ніж 10 тис. руб. на рік.

Проте, свідчать численні скарги у соціальних мережах та на профільних форумах, свої завдання карта виконує далеко не завжди", - пише "Комерсант".

Банки наявність проблеми не афішують, але в кол-центрах, яким телефонувало видання, не приховували, що неможливість оплати - поширене явище. На офіційні запити в жодному з банків, що випускають картки UnionPay в РФ, не відповіли.

У неофіційних розмовах банкіри кажуть, що проблема в іноземних онлайн-магазинах, які на тлі конфлікту РФ з Україною вирішили просто не обслуговувати росіян, хоч санкції цього й не передбачають.

"Такі гравці дають розпорядження банкам-еквайєрам не проводити платежі за картами, випущеними в РФ, незалежно від ПС", - говорить одне з джерел газети.

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Економічна правда