Міненерго хоче створити два галузеві кіберцентри 

Міністерство енергетики планує створити два галузеві кіберцентри в електроенергетичній та нафтогазовій галузях на базі вже створених кіберцентрів в "Укренерго" та "Нафтогазі".

Про це розповів заступник міністра енергетики з питань цифровізації Фарид Сафаров, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що відомство вже направило уряду проєкт розпорядження про визначення двох галузевих центрів.

"У ньому два створені кіберцентри на базі "Нафтогазу" та "Укренерго" віднесли якраз до галузевих кіберцентрів. Передбачається, що за сферу енергетики відповідатиме "Укренерго", за сферу нафтогазу галузі – "Нафтогаз", – сказав він на онлайн-брифінгу у вівторок.

За його словами, подібні пропозиції розроблені в рамках домовленості із РНБО та СБУ, а також взаємодії із урядовою командою реагування на комп'ютерні події CERT-UA.

Центри будуватимуть за принципом піраміди. Тобто на першому рівні підприємства мають технічно запобігати можливим ураженням, над ними існуватиме рівень моніторингу галузевих центрів на базі "Укренерго" та "Нафтогазу". Вони вже взаємодіють з ключовими стейкхолдерами кібербезпеки.

На його думку, створення таких галузевих центрів значно посилить кіберзахист енергетичних об'єктів, які є найбільш уразливою групою критичної інфраструктури.

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Кількість атак на інформаційну інфраструктуру енергетичної сфери за 40 днів перевищила 200 тисяч.