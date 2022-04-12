Airbus закликав Захід не бойкотувати російський титан

Авіабудівна компанія Airbus закликала Захід не блокувати імпорт титану з Росії, заявивши, що обмеження зашкодять західному виробництву, але майже не зашкодять економіці Росії.

Про це пише Reuters.

"Розширення санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну, щодо титану, який широко використовується в аерокосмічній галузі, було б недоречним", - заявив акціонерам виконавчий директор компанії Гюлом Форі.

Проте Airbus прискорює пошук альтернативних неросійських поставок у довгостроковій перспективі, тоді як його потреби покриваються запасами в короткостроковій та середньостроковій перспективі, додав він.

Нагадаємо:

Автовиробник Airbus SE шукає альтернативні джерела постачання титану, щоб гарантувати, що можливе призупинення постачання цього металу з РФ не завадить планам збільшення виробництва літаків.

Airbus зупиняє поставки в Росію своїх запчастин та підтримку російських авіакомпаній, й оцінює, чи зможе його московський інженерний центр продовжувати надавати послуги місцевим клієнтам в умовах санкцій.

Економічна правда