Airbus закликав Захід не бойкотувати російський титан
Авіабудівна компанія Airbus закликала Захід не блокувати імпорт титану з Росії, заявивши, що обмеження зашкодять західному виробництву, але майже не зашкодять економіці Росії.
Про це пише Reuters.
"Розширення санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну, щодо титану, який широко використовується в аерокосмічній галузі, було б недоречним", - заявив акціонерам виконавчий директор компанії Гюлом Форі.
Проте Airbus прискорює пошук альтернативних неросійських поставок у довгостроковій перспективі, тоді як його потреби покриваються запасами в короткостроковій та середньостроковій перспективі, додав він.
Нагадаємо:
Автовиробник Airbus SE шукає альтернативні джерела постачання титану, щоб гарантувати, що можливе призупинення постачання цього металу з РФ не завадить планам збільшення виробництва літаків.
Airbus зупиняє поставки в Росію своїх запчастин та підтримку російських авіакомпаній, й оцінює, чи зможе його московський інженерний центр продовжувати надавати послуги місцевим клієнтам в умовах санкцій.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"