Індія планує збільшити експорт до підсанкційної Росії на 2 мільярди доларів 

Індія планує додатково збільшити поставки до Росії ще на 2 млрд дол, аби перекрити поставки продукції, забороненої до експорту в РФ міжнародними санкціями.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на своїх співрозмовників.

Для цього адміністрація прем’єр-міністра Нарендри Моді веде переговори з Москвою щодо лібералізації доступу на ринок для низки продуктів індійського виробництва. Наразі уряди двох країн також працюють над врегулюванням торгівлі в рупіях і рублях. Індія є чистим імпортером російських товарів.

А саме, Індія прагне експортувати продукцію, що раніше постачалася країнами, які припинили поставки після санкцій США, ЄС, Британії та решти партнерів.

Серед таких товарів можуть бути фармацевтична продукція, пластмаси, органічні та неорганічні хімікати, предмети домашнього вжитку, рис, чай і кава, набіл та продукти великої рогатої худоби.

Аналіз торговельного департаменту показує, що Індія може легко збільшити експорт до Росії для 20 найбільш необхідних товарів. Морепродукти, текстиль та одяг, взуття, обладнання та електроніка входять до переліку позицій, які Індія прагне відправити до Росії.

Наразі експорт Індії до РФ становить мізерні 3 мільярди доларів у порівнянні з понад 68 мільярдами доларів, які постачаються до США. Загальна двостороння торгівля між двома країнами становила 11,8 мільярдів доларів за перші 11 місяців, починаючи з квітня 2021 року, що перевищує 8,1 мільярда доларів, зафіксованих за попередній рік.

Нагадуємо:

РФ пропонує Індії використовувати систему SPFS для розрахунків у рупії та рублі, адже найбільші російські банки відрізані від міжнародної платіжної системи SWIFT.