Окупанти завдали Запорізькій АЕС збитків у 18 мільярдів

Матеріальна шкода, завдана Енергоатому російськими окупантами, перевищує за попередніми оцінками 18,3 млрд грн внаслідок обстрілів Запорізької АЕС.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

Зазначається, що ця сума складається з вартості пошкоджених будівель та обладнання, обстріляних під час штурму ЗАЕС. При цьому корпус Учбово-тренувального центру відновленню не підлягає, зазначає Енергоатом.

Також в суму входить вартість робочого корпусу будівлі Атоменергомашу (АЕМ), який був обстріляний при проході колони ворога поруч та обладнання Атомремонтсервісу (АРС), яке під час захоплення знаходилось на території ЗАЕС.

Нагадуємо:

Територію Запорізької атомної електростанції 4 березня захопили російські війська, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.

В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької атомної електростанції біля зруйнованого учбово-тренувального центру та енергоблоку №1.