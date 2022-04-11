Окупанти завдали Запорізькій АЕС збитків у 18 мільярдів
Матеріальна шкода, завдана Енергоатому російськими окупантами, перевищує за попередніми оцінками 18,3 млрд грн внаслідок обстрілів Запорізької АЕС.
Про це повідомила пресслужба Енергоатома.
Зазначається, що ця сума складається з вартості пошкоджених будівель та обладнання, обстріляних під час штурму ЗАЕС. При цьому корпус Учбово-тренувального центру відновленню не підлягає, зазначає Енергоатом.
Також в суму входить вартість робочого корпусу будівлі Атоменергомашу (АЕМ), який був обстріляний при проході колони ворога поруч та обладнання Атомремонтсервісу (АРС), яке під час захоплення знаходилось на території ЗАЕС.
Нагадуємо:
Територію Запорізької атомної електростанції 4 березня захопили російські війська, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.
В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької атомної електростанції біля зруйнованого учбово-тренувального центру та енергоблоку №1.
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