ПриватБанк продовжує регламентні роботи з Приват24

ПриватБанк продовжує регламентні роботи з сервісом Приват24 - налаштування вимагає більшого часу, ніж планували на початку робіт.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Продовжуємо регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт. Перепрошуємо за незручності!", - написали у Twitter.

"Продовжуємо регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт. Точних строків повідомити не можемо. Фахівці роблять все можливе, щоб завершити їх якнайшвидше. Дякуємо за розуміння", - додала прес-служба у Facebook, відповідаючи на питання користувачів.

Нагадаємо:

ПриватБанк анонсував проведення планових регламентних робіт в Приват24 з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня.

Економічна правда