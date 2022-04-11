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ПриватБанк продовжує регламентні роботи з Приват24

Понеділок, 11 квітня 2022, 16:38 - Олексій Павлиш

ПриватБанк продовжує регламентні роботи з сервісом Приват24 - налаштування вимагає більшого часу, ніж планували на початку робіт.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Продовжуємо регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт. Перепрошуємо за незручності!", - написали у Twitter.

"Продовжуємо регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт. Точних строків повідомити не можемо. Фахівці роблять все можливе, щоб завершити їх якнайшвидше. Дякуємо за розуміння", - додала прес-служба у Facebook, відповідаючи на питання користувачів.

Нагадаємо:

ПриватБанк анонсував проведення планових регламентних робіт в Приват24 з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня.

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