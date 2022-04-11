Інфраструктурні збитки від війни проти Росії перевалили за 80 мільярдів доларів

Зруйнований будинок та автівка у Бучі фото: дмитро ларін/уп

За тиждень прямі втрати економіки України через війну зросли на 12,2 млрд доларів і на 11 квітня перетнули позначку у 80,4 млрд доларів, або 2,4 трлн грн.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить".

Загальні збитки української економіки через війну коливаються від 564 млрд доларів до 600 млрд доларів. В такій оцінці, крім інфраструктурних збитків, входять також непрямі втрати. Наприклад, зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо.

За 47 днів російської агресії в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23 тис кілометрів доріг і 37 тис квадратних метрів житлового фонду. Постраждали щонайменше 277 мостів та мостових переходів, 10 військових аеродромів, 8 аеропортів та 2 порти.

Минулого тижня найбільше зросли втрати у житловій нерухомості через збільшення руйнувань, уточнення попередніх даних та коригувань у методиці. Друга за величиною причина зростання – втрата активів підприємств.

Серед промисловості найбільших збитків зазнали металургія, коксохімічні та нафтопереробні підприємства, а також машинобудування. За підрахунками аналітиків проєкту, загальна сума прямих задокументованих збитків промисловості станом сягнула 6,25 млрд доларів.