Українці подали понад 66 тисяч заяв про пошкоджене майно
Понеділок, 11 квітня 2022, 14:24 -
Українці подали через Дію понад 66 тисяч заяв про пошкоджене війною майно.
Про це йдеться у соцмережах Мінцифри.
"Наша команда 24/7 обробляє всі заяви, які ви надсилаєте в застосунку Дія, щоб потім команда експертів могла провести оцінку майна та швидше відновити зруйновані домівки", - повідомили у відомстві.
Там також нагадали, що подати заявку можна у розділі "Послуги", для цього треба обрати категорію "Пошкоджене майно" і потім заповнити форму, вказавши необхідну інформацію.
"Очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом", - резюмували там.
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