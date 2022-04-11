Українці подали понад 66 тисяч заяв про пошкоджене майно

Українці подали через Дію понад 66 тисяч заяв про пошкоджене війною майно.

Про це йдеться у соцмережах Мінцифри.

"Наша команда 24/7 обробляє всі заяви, які ви надсилаєте в застосунку Дія, щоб потім команда експертів могла провести оцінку майна та швидше відновити зруйновані домівки", - повідомили у відомстві.

Там також нагадали, що подати заявку можна у розділі "Послуги", для цього треба обрати категорію "Пошкоджене майно" і потім заповнити форму, вказавши необхідну інформацію.

"Очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом", - резюмували там.