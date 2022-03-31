У РФ масово орендують гаджети через страх брати кредити
У РФ за останній місяць зріс попит на сервіси оренди техніки, причини - подорожчання нових гаджетів та погіршення умов споживчих кредитів.
Про це пише РБК із посиланням на представників таких сервісів.
Насамперед зріс попит на оренду ноутбуків - на 30%. На смартфони - на 15%, переважно орендують пристрої Apple.
У 90% випадків техніку орендують фізособи, а з боку підприємців попит піднявся удвічі.
Також за останній місяць виріс попит на оренду ігрових приставок.
Експерти говорять, що головна причина зростання попиту на оренду - страх населення брати дорогу техніку в кредити чи розстрочку.
Видання нагадує, що Центробанк РФ після вторгнення Росії в Україну та санкцій проти РФ рекордно підняв ставку до 20%.
Після цього банки почали переглядати умови споживчих кредитів. Так, Сбєрбанк з 1 березня підняв мінімальну ставку із 6,9% до 21,9%.
Нагадаємо:
Російські продавці електроніки відмовились від продажу товарів у розстрочку, а деякі закрили і продажі в кредит.
Економічна правда
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