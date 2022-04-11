Німецький ритейлер OBI намагається позбутися російського бізнесу – ЗМІ

Російські топ-менеджери мережі будівельних гіпермаркетів OBI вступили в конфронтацію з мажоритарним акціонером мережі - однойменним німецьким холдингом - щодо відновлення роботи магазинів в РФ.

Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на два джерела.

За словами джерел, власник ритейлера оголосив про припинення діяльності у Росії 8 березня, але магазини мережі продовжували працювати аж до 17 березня.

"Майже через два тижні директор із закупівель Obi Максим Суравегін на одному з форумів несподівано заявив, що торгові точки компанії в Москві та Санкт-Петербурзі відкриються через тиждень, ще через два тижні – всі інші магазини компанії.

Але цього ж дня Obi GmbH випустила спростування, назвавши ці заяви "спекуляціями", - йдеться у статті.

"Фактично, російський офіс зараз перебуває у відкритій конфронтації з німецьким холдингом", - пояснює суть конфлікту генеральний директор Infoline Іван Федяков.

За його словами, головна компанія заблокувала в російських "дочках" IT-систему, яка дозволяла б мережі нормально функціонувати. Про це також знає і колишній комерційний директор Obi Євген Мовчан, який із 2015 року очолює мережу "Петрович".

"Зараз колектив бореться за продовження роботи в Росії", - розповів він в інтерв'ю "Ведомостям".

Співробітники компанії 17 березня створили Telegram-канал "Будь в курсі". Директор з персоналу Галина Меркулова виклала у ньому відео, з якого випливає, що ретейлеру закрили доступ до корпоративної пошти, серверу та кас.

Керівник відділу інформаційних технологій OBI Дмитро Мамонтов повідомив наприкінці березня у Telegram-каналі, що IT-команда відновила більшість ключових систем та змогла встановити альтернативне ПЗ для кас у магазинах.

У мережу входить 27 гіпермаркетів із 4900 співробітниками.

Співрозмовники газети, близькі до компанії, зазначили, що одним із варіантів вирішення ситуації може стати продаж російських активів сторонньому покупцеві або топ-менеджерам мережі.

За їхніми словами, спочатку мажоритарний акціонер OBI планував отримати за актив живі гроші, а в березні був готовий поступитися контролем над ритейлером за символічний 1 євро. Підготувати угоду сторони не встигли — директори-експати залишили країну, підписати угоду зараз нема кому, пояснили джерела.

Бізнес може бути переданий і в довірче управління російському менеджменту, зазначили співрозмовники. Один із них уточнив, що на це розраховує російське керівництво компанії.

Нагадаємо:

Мережа магазинів будівельних і господарських товарів OBI Group заявляє, що всі російські магазини залишаться закритими.

Перед цим російське видання "Ведомости" заявило з посиланням на топменеджера російського підрозділу компанії Максима Суравегіна, що магазини OBI в Москві та Санкт-Петербурзі відкриються через кілька днів.

На початку березня мережа магазинів будівельних і господарських товарів OBI Group заявила, що припиняє роботу на території Росії.

Економічна правда