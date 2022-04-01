Shell думає, як оплатити газ на рахунок підсанкційного Газпромбанку

Британія внесла Газпромбанк у санкційний список, що не дозволяє нафтогазовому гіганту Shell оплатити поставку газу за новою схемою, запровадженою Кремлем.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Shell має принаймні два довгострокові контракти, на які вплине новий кремлівський механізм, що разом еквівалентно приблизно 1,5% річного експорту Газпрому ключовим іноземним клієнтам.

Щоб і надалі отримувати російський природний газ за новими умовами, всім європейським покупцям тепер потрібні два рахунки в Газпромбанку, один в рублях і один в іноземній валюті. Газпромбанк далі проводитиме конвертацію на Мосбіржі.

Для британської Shell така схема заборонена, оскільки Газпромбанк віднедавна – під санкціями Британії проти РФ за вторгнення в Україну.

Shell пообіцяла "поетапно відмовитися" від закупівлі російських нафтопродуктів, трубопровідного газу та СПГ, але продовжить отримувати деякі поставки за довгостроковими контрактами до закінчення терміну їхньої дії.

"Газпром", з’ясувало агентство, знає про можливі проблеми з оплатою з Shell і шукає шляхи їхного вирішення. Російська енергетична компанія не очікує, що перехід на рублі стане значною проблемою в її відносинах з більшістю європейських клієнтів, сказав один із співрозмовників.

Ряд чиновників ЄС теж зазначили, що нові правила оплати, ймовірно, мало вплинуть на російські поставки на континент, оскільки клієнти все ще можуть перераховувати гроші в доларах або євро, залежно від їхніх контрактів. Проте, за словами німецького чиновника, питання про те, чи підриває російський указ санкції, має бути узгоджено на рівні ЄС.

Нагадуємо:

Президент РФ Владімір Путін підписав указ щодо оплати країнами Євросоюзу газу в рублях, але, ймовірно, для ЄС нічого не зміниться.