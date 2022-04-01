Щоб уникнути націоналізації: "Газпром" припинив участь у німецькій "дочці" та її активах

Російський "Газпром" припинв свою участь у німецькій компанії Gazprom Germania і всіх їй активах, серед яких Gazprom Marketing & Trading.

Про це повідомляє прес-служба компанїі.

Наразі дочірні компанії "Газпрому" в Європі зазнають тиску, оскільки клієнти та ділові партнери відмовляються вести з ними справи, зазначає Bloomberg.

Нагадаємо:

Міністерство економіки Німеччини розглядає можливість націоналізації підрозділів "Газпрому" і "Роснєфті" в країні через занепокоєння щодо безпеки енергопостачання, пише німецьке видання Handelsblatt з посиланням на свої джерела в уряді.

Зазначається, що після активації плану надзвичайного стану днем раніше, Німеччина розглядає інші кроки для забезпечення безпеку енергопостачання. Зокрема, топ-посадовці уряду обговорюють експропріацію та націоналізацію німецьких дочірніх компаній російського Газпрому та Роснєфті.

Підставою таких обговорень, у яких також бере участь канцлер Олаф Шольц, є занепокоєння щодо безпеки поставок у Німеччині, як підтвердили Handelsblatt декілька представників уряду. У разі дисбалансу цих компаній, системно важливих для Німеччини, федеральний уряд хоче запобігти масовому погіршенню енергопостачання.

Економічна правда