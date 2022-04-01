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Найбільший у Європі виробник паперової упаковки Smurfit Kappa йде з РФ

П'ятниця, 1 квітня 2022, 14:41

Ірландська компанія Smurfit Kappa Group - провідний європейський виробник паперової упаковки - оголосила, що вирішив вийти з російського ринку.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Група вже призупинила підтримку своїх російських операцій, включаючи будь-який імпорт і експорт, а також будь-яке короткострокове або довгострокове фінансування. Цей вихід буде здійснено в упорядкованому порядку, під час якого ми продовжуватимемо платити нашим співробітникам і виконувати свої юридичні зобов’язання. Наш російський бізнес становить менше 1% від прогнозованих продажів", - кажуть в компанії.

"Smurfit Kappa солідарний з народом України та всіма, хто постраждав від абсолютно невиправданого нападу на Україну та її народ.

Група надає і надаватиме значну гуманітарну підтримку українському народу. Ми допомагаємо сім’ям працівників SKG та підрядників з України, а також надаємо продукти та послуги для підтримки зусиль із надання гумдопомоги разом із фінансовою допомогою низці організацій. Ми також співпрацюємо з Червоним Хрестом, щоб забезпечити фінансування для підтримки їхньої важливої ​​роботи", - додали в Smurfit Kappa Group.

Нагадаємо:

У РФ почали зриватися поставки соків і молока в магазини через дефіцит пакувальних матеріалів - картону і тетрапаку.

Економічна правда

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