S&P відкликало рейтинги низки російських банків

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings відкликало рейтинги низки російських банків після заборони Євросоюзом рейтингової діяльності щодо РФ та її компаній.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресреліз S&P.

А саме, відкликані рейтинги Альфа-банку та його холдингової компанії ABH Financial Ltd., КБ "Ренесанс Кредит", банку "Центрокредит", Московського кредитного банку (МКБ) та його контролюючого акціонера концерну "Росіум".

Крім того, без рейтингів залишилися Газпромбанк та його підрозділи – Gazprombank (Switzerland) Ltd. та Bank GPB International S.A., банк "Союз", "РН-Банк", Райффайзенбанк, банк "Російський стандарт", Юнікредит банк та Уральський банк реконструкції та розвитку.

Перед тим, як відкликати рейтинги, S&P знизило їх до "CC" із "CCC-" – тобто за дві сходинки до дефолтного рейтингу.

Нагадуємо:

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings відкличе кредитні рейтинги всіх російських компаній та організацій.

Раніше S&P знизило довгостроковий кредитний рейтинг Росії в національній та іноземній валютах із "CCC-" до "CC". Короткострокові рейтинги залишені на рівні "C".