Уряд викупить річний запас зерна та інших продуктів в резерв
Держава коштом бюджету викупить зерно та інші запаси для річного споживання країни.
Про це заявив під час звернення прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету. Це дозволить нам забезпечити країну достатньою кількістю продуктів харчування", – повідомив він.
Перелік критичного імпорту, зазначив Шмигаль, розширюватиметься далі.
Нагадуємо:
Кабінет міністрів розширив перелік товарів критичного імпорту, включивши туди wifi-роутери від Starlink, тепловізори, прилади нічного бачення, павербанки.
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