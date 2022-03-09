Уряд викупить річний запас зерна та інших продуктів в резерв

Держава коштом бюджету викупить зерно та інші запаси для річного споживання країни.

Про це заявив під час звернення прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету. Це дозволить нам забезпечити країну достатньою кількістю продуктів харчування", – повідомив він.

Перелік критичного імпорту, зазначив Шмигаль, розширюватиметься далі.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів розширив перелік товарів критичного імпорту, включивши туди wifi-роутери від Starlink, тепловізори, прилади нічного бачення, павербанки.

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