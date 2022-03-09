Всі розділи
Укр / Рус

В "Енергоатомі" розповіли, скільки ЧАЕС протримається без електрики

Середа, 9 березня 2022, 18:10

Підтримка достатньої холодної температури на Чорнобильській атомній електростанції після закінчення палива для дизель-генераторів і за відсутності електропостачання може здійснюватися близько семи діб.

Про це заявив голова "Енергоатому" Петро Котін в інтерв'ю ЕП.

"Робота сховища передбачає форс-мажорні випадки. Зараз все залежатиме від температури навколишнього середовища. Зараз доволі прохолодно і в таких умовах охолодження може працювати близько семи діб без важких наслідків", – заявив Котін.

За його словами, наразі палива вистачає на 10 діб: три доби для ядерних енергоблоків, і ще сім діб додатково для ліквідації знеструмлення.

В той же час Котін уточнив, що дизель-генератори зараз працюють в нормальному режимі й загрозу знімають.

"Якщо зупиняться генератори, можете починати рахувати сім діб. Однак якщо в цей період знайти джерело живлення, то ситуація буде під контролем", – додав очільник "Енергоатома".

Детальніше читайте за посиланням: "Критичної температури ЧАЕС досягне за сім діб". Голова "Енергоатому" про ситуацію на захоплених окупантами АЕС

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ЧАЕС Енергоатом

powered by lun.ua
Матеріали за темою
МАГАТЕ заявила, що безпекова ситуація на ЧАЕС "не критична" 9 березня 2022, 17:21
ЧАЕС працює, окупанти тримають у заручниках персонал 26 лютого 2022, 18:05
В зоні відчуження зафіксували перевищення радіації – раніше ЧАЕС окупував ворог 25 лютого 2022, 09:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті