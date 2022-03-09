В "Енергоатомі" розповіли, скільки ЧАЕС протримається без електрики

Підтримка достатньої холодної температури на Чорнобильській атомній електростанції після закінчення палива для дизель-генераторів і за відсутності електропостачання може здійснюватися близько семи діб.

Про це заявив голова "Енергоатому" Петро Котін в інтерв'ю ЕП.

"Робота сховища передбачає форс-мажорні випадки. Зараз все залежатиме від температури навколишнього середовища. Зараз доволі прохолодно і в таких умовах охолодження може працювати близько семи діб без важких наслідків", – заявив Котін.

За його словами, наразі палива вистачає на 10 діб: три доби – для ядерних енергоблоків, і ще сім діб – додатково для ліквідації знеструмлення.

В той же час Котін уточнив, що дизель-генератори зараз працюють в нормальному режимі й загрозу знімають.

"Якщо зупиняться генератори, можете починати рахувати сім діб. Однак якщо в цей період знайти джерело живлення, то ситуація буде під контролем", – додав очільник "Енергоатома".

Детальніше читайте за посиланням: "Критичної температури ЧАЕС досягне за сім діб". Голова "Енергоатому" про ситуацію на захоплених окупантами АЕС

Економічна правда