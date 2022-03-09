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Iveco припинив поставки авто у РФ і Білорусь

Середа, 9 березня 2022, 14:26

Автовиробник Iveco припинив поставки автомобілів у РФ та Білорусь через вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву CEO компанії Герріта Маркса.

Також компанія збирається вийти зі спільного підприємства в Росії.

"Поки при владі нинішній режим, я не можу мати справу з Росією", - сказав керівник компанії.

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Економічна правда

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