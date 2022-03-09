Iveco припинив поставки авто у РФ і Білорусь
Середа, 9 березня 2022, 14:26
Автовиробник Iveco припинив поставки автомобілів у РФ та Білорусь через вторгнення в Україну.
Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву CEO компанії Герріта Маркса.
Також компанія збирається вийти зі спільного підприємства в Росії.
"Поки при владі нинішній режим, я не можу мати справу з Росією", - сказав керівник компанії.
Читайте також: "Будемо їздити на жигулях": з чим залишаться росіяни після вторгнення в Україну
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua