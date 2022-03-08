США вводять заборону на весь імпорт російських нафти та газу
Сполучені Штати Америки вводять заборону на весь імпорт російських нафти та газу.
Про це у своєму виступі заявив президент США Джо Байден.
"Ми забороняємо весь імпорт російської нафти, газу та енергії. Це означає, що російська нафта більше не буде прийматися у портах США", - підкреслив Байден.
За його словами, рішення про заборону імпорту російських нафти та газу вдарить і по самих США, але у Вашингтоні вважають, що мають зробити цей крок.
"Захист демкоратії має свою ціну, але ми усвідомлювали, що ми повинні це зробити", - підкреслив Байден.
Він додав, що проконсультувався з союзниками, перш ніж ухвалити це рішення, але, за його словами, США ідуть на цю заборону, "розуміючи, що багато наших європейських союзників і партнерів, можливо, не в змозі приєднатися до нас".
"Сполучені Штати виробляють набагато більше нафти всередині країни, ніж вся Європа та всі європейські країни разом", - додав президент США.
Крім цього, Британія заявила, що до кінця 2022 року повністю припинить імпорт російської нафти.
Економічна правда
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