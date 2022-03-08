ЗМІ: Єврокомісія хоче замінити понад 70% імпорту російського газу

Європейська комісія має план замінити понад 70% імпорту російського газу цього року за рахунок збільшення закупівель зрідженого природного газу, екологічно чистої енергії та зберігання газу.

Про це пише Reuters.

"Замінити більшу частину російського газу до наступної зими буде складно. Комісія хоче скоротити його на 112 мільярдів кубометрів лише цього року", - зазначає видання.

Нагадуємо:

Лідери Європейського союзу на саміті, що відбудеться цього тижня, домовляться про поетапну відмову ЄС від імпорту російських енергоресурсів.

Нафта 7 березня подорожчала до максимального рівня з 2008 року, досягнувши 139 дол за бар після повідомлень про можливе запровадження США заборони на її імпорт з Росії.

Адміністрація Байдена готова запровадити заборону на імпорт російської нафти до Сполучених Штатів без участі союзників у Європі.

Про це агентству Reuters повідомили дві особи, знайомі з обговоренням цього питання

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що ЄС не зможе зупинити закупівлю та споживання російських вуглеводнів - попри заклики до цього.