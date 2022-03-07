В ЄС домовляться про поетапну відмову від імпорту російських енергоресурсів

Лідери Європейського союзу на саміті, що відбудеться цього тижня, домовляться про поетапну відмову ЄС від імпорту російських енергоресурсів.

Джерело: Reuters

Дослівно проєкт заяви лідерів ЄС: "Ми домовилися про поетапну відмову від імпорту російського газу, нафти та вугілля".

Деталі: Однак така відмова буде складною для країн Єврозони, оскільки ЄС купує у Росії 45% газу, що імпортується, РФ також покриває близько третини потреб у нафті і майже половину – у вугіллі.

Нагадуємо:

Нафта 7 березня подорожчала до максимального рівня з 2008 року, досягнувши 139 дол за бар після повідомлень про можливе запровадження США заборони на її імпорт з Росії.

Адміністрація Байдена готова запровадити заборону на імпорт російської нафти до Сполучених Штатів без участі союзників у Європі.

Про це агентству Reuters повідомили дві особи, знайомі з обговоренням цього питання

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що ЄС не зможе зупинити закупівлю та споживання російських вуглеводнів - попри заклики до цього.