Криптобіржа Binance не проводитиме операції з картами Mastercard і Visa, випущеними в РФ
Найбільша криптовалюта світу Binance більше не підтримуватиме картки Mastercard та Visa, випущені на території РФ, з 9 березня.
Про це повідомляється на сайті Binance.
"Крім того, всі транзакції, ініційовані з картками Mastercard і Visa фінансовими установами за межами Росії, також будуть недоступні в РФ на Binance", - пояснили в компанії.
Нагадаємо:
Платіжні сервіси Visa та Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в Росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками.
Найбільша криптобіржа світу Binance жертвує 10 млн доларів на допомогу Україні.
Економічна правда
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