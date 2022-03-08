Всі розділи
Укр / Рус

Криптобіржа Binance не проводитиме операції з картами Mastercard і Visa, випущеними в РФ

Вівторок, 8 березня 2022, 15:11

Найбільша криптовалюта світу Binance більше не підтримуватиме картки Mastercard та Visa, випущені на території РФ, з 9 березня.

Про це повідомляється на сайті Binance.

"Крім того, всі транзакції, ініційовані з картками Mastercard і Visa фінансовими установами за межами Росії, також будуть недоступні в РФ на Binance", - пояснили в компанії.

Нагадаємо:

Платіжні сервіси Visa та Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в Росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками.

Найбільша криптобіржа світу Binance жертвує 10 млн доларів на допомогу Україні.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

криптовалюта Visa MasterCard Росія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Криптобіржа Currency.com виділила 1 мільйон доларів на гумдопомогу Україні 6 березня 2022, 16:32
За тиждень криптофонд України зібрав 50 мільйонів доларів у криптовалюті 4 березня 2022, 16:12
На допомогу ЗСУ: За дві доби Мінцифри зібрало понад 12 мільйонів доларів у криптовалюті 28 лютого 2022, 16:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті