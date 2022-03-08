Криптобіржа Binance не проводитиме операції з картами Mastercard і Visa, випущеними в РФ

Найбільша криптовалюта світу Binance більше не підтримуватиме картки Mastercard та Visa, випущені на території РФ, з 9 березня.

Про це повідомляється на сайті Binance.

"Крім того, всі транзакції, ініційовані з картками Mastercard і Visa фінансовими установами за межами Росії, також будуть недоступні в РФ на Binance", - пояснили в компанії.

Нагадаємо:

Платіжні сервіси Visa та Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в Росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками.

Найбільша криптобіржа світу Binance жертвує 10 млн доларів на допомогу Україні.

Економічна правда