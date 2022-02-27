Найбільша криптобіржа світу Binance жертвує 10 мільйонів доларів на гумдопомогу Україні

Найбільша криптобіржа світу Binance жертвує 10 млн доларів на допомогу Україні.

Про це повідомляється на сторінці біржі в Twitter.

"Ми зосереджуємось на наданні підтримки на місцях через благодійність та співпрацю", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, благодійний фонд Binance запустив Фонд допомоги в надзвичайних ситуаціях для надання екстреної допомоги Україні через крипто-краудфандинг.

"24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення на Україну. Конфлікт може стати гуманітарною катастрофою.

За 48 годин після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, ООН повідомляє, що 120 000 людей вже покинули свої домівки. Сусідні країни приймають біженців. Польща, наприклад, підрахувала, що може прийняти до 1 мільйона біженців.

У відповідь на цю кризу ми жертвуємо 10 мільйонів доларів США великим міжурядовим організаціям і місцевим неурядовим організаціям на місцях, щоб допомогти надати екстрену допомогу біженцям і дітям.

А також - для надання матеріально-технічного забезпечення на місцях: їжа, паливо та постачання для біженців у країнах, що межують з Україною.

Щоб допомогти народу України, будь ласка, приєднайтеся до нас, пожертвувавши криптовалюту прямо тут", - йдеться у заяві.

Наразі у Фонд 38 донорів задонатили коштів на 5,9 млн доларів.

Економічна правда