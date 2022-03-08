Футбол: легіонерам дозволили призупинити контракти з російськими клубами

ФІФА дозволила іноземним футболістам і тренерам призупинити контракти з російськими клубами до 30 червня 2022 року.

Про це йдеться у заяві ФІФА від 7 березня.

Зазначається, що іноземні гравці та тренери, які до 10 березня 2022 року не досягнуть домовленостей зі своїми командами, матимуть право в односторонньому порядку призупинити свої контракти до 30 червня 2022 року.

Вони також зможуть підписати контракт з іншим клубом без будь-яких наслідків.

Реєстрація в новому клубі має відбутися до 7 квітня 2022 року.

Нагадаємо:

Усі трудові договори іноземних гравців та тренерів з українськими клубами будуть вважатися автоматично призупиненими до кінця сезону в Україні (30 червня 2022 року) без необхідності будь-яких дій з боку сторін щодо цього.

Економічна правда