Україна хоче домовитись з Mastercard про посилення тиску на РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ведуться перемовини з міжнародною платіжною системою Mastercard, щоб вона запровадила більш жорстке рішення для РФ.

Про це передає Укрінформ.

"Visa ухвалила максимально жорстке рішення, наскільки це можливо з технічної точки зору. З Mastercard спілкуємося. Ми бачимо потенціал, щоб Mastercard іще додатково закрутив гайки", - сказав він.

Нагадуємо:

Платіжні сервіси Visa та Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в Росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками.

Усі картки міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard, випущені російськими банками, продовжать працювати в РФ у звичайному режимі, а транскордонні операції з карток Visa і Mastercard будуть недоступні.