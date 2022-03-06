Без Visa і Mastercard: росіянам радять брати за кордон готівку і картку, яку приймають лише 7 країн

Усі картки міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard, випущені російськими банками, продовжать працювати в РФ у звичайному режимі, а транскордонні операції з карт Visa і Mastercard будуть недоступні.

Про це заявили у Центробанку РФ.

"Усі картки міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard, випущені російськими банками, продовжать працювати в Росії у звичайному режимі до закінчення терміну їх дії. Операції з них обробляються всередині країни в Національній системі платіжних карток, і санкції на них не впливають. Кошти клієнтів на рахунках, прив'язаних до таких карток, повністю збережені та доступні", - йдеться у заяві.

Зазначається, що власники цих карток у Росії зможуть проводити операції у банкоматах, розплачуватися картками, робити перекази з картки на картку.

При цьому, транскордонні операції з карт Visa і Mastercard будуть недоступні. Це стосується як оплати покупок в іноземних інтернет магазинах, так і використання цих карт за кордоном.

У разі виїзду за кордон Центробанк РФ рекомендує росіянам з собою готівкову валюту та картку "Мир" для тих країн, де вона приймається.

Наразі це Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, а також невизнані Абхазія та Південна Осетія.

Нагадаємо:

Платіжні сервіси Visa та Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в Росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками.

Економічна правда