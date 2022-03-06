Нацбанк передав на армію вже 6 мільярдів 

Національний банк переказав на потреби української армії вже 6 млрд грн з коштів, які надходять на спеціальний рахунок.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Всього на 6 березня на підтримку армії та гуманітарну допомогу зібрано понад 10,1 млрд грн. Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 6 млрд грн.

Так, на потреби Нацгвардії було передано 450 млн грн, Нацполіції – 850 млн грн, Міноборони – 4,3 млрд грн, Держприкордонслужбі – 420 млн грн.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти. Зокрема, зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та "ще багатьох країн світу". Понад 2,9 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4 млрд грн.

На рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано понад 57,5 млн грн в еквіваленті. Ці кошти ще не витрачали.