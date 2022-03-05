Тігіпко: Росія – агресор, а Путін однозначно є військовим злочинцем

Сергій Тігіпко заявив, що вважає РФ агресором, а Путіна - воєнним злочинцем, що розв'язав війну проти України, за його словами, "іншої відповіді сьогодні бути не може".

Про це Тігіпко заявив у відповідь на питання ЕП.

"Так, вважаю. Іншої відповіді сьогодні бути не може. Росія агресор, а Путін однозначно є військовим злочинцем. Військовими злочинцями є й ті, хто віддають накази стріляти і скеровують на нашу землю ракети.

Військовими злочинцями є й ті, хто з танків і градів розстрілюють наші міста, школи, дитбудинки, лікарні, натискаючи кнопку "пуск".

Скільки ще треба крові і смертей, щоби прозріти? Розв’язана проти України війна – це безумство і трагедія світового масштабу, якою вже займається Гаазький суд", - йдеться у відповіді Тігіпка.

На питання, чи має його бізнс фінансові інтереси в РФ, Тігіпко відповів, що "немає".

А на питання, чи підтримує його бізнес українську армію, він відповів:

"Буду лаконічним: я не виїхав за межі України, залишаюся тут. Переконаний, що сьогодні бізнес не може стояти осторонь.

Вважаю, що в такий важкий для країни час кожен повинен робити те, що добре вміє. Фронт моєї команди – фінансовий. Для організації роботи та координації дій ми створили в Групі ТАС штаб оперативного реагування.

Допомагаємо армії із закупівлею обладнання, допомагаємо теробороні з амуніцією та продуктовим забезпеченням, допомагаємо тим, хто вимушений покинути свої домівки.

Зазначу також, що багато наших співробітників захищає Україну зі зброєю в руках. У мене щодня по кілька сотень дзвінків – і на кожен потрібно швидко реагувати. Тому, даруйте, не маю часу на розлогі коментарі. Треба займатися реальним ділом. Про інше поговоримо після перемоги, яку наближаємо всі разом. Кожен на своєму місці".

ЕП звернулася з такими запитаннями не лише до Тігіпка. Про те, як бізнесмени висловилися про війну, читайте у статті: Олігархи уже не мовчать. Але не всі. Хто з найбагатших українців досі не назвав путіна злочинцем

Економічна правда