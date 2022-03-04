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НБУ зібрав на армію вже майже 8 мільярдів

П'ятниця, 4 березня 2022, 18:35

На спеціальний рахунок Національного банку для потреб української Армії надійшло вже 7,8 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Більша частина коштів надійшла від громадян України та українських підприємств. Водночас Нацбанк отримував перекази й з-за кордону.

"Зокрема понад 765 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США,  євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари)", — констатують у регуляторі.

Наразі НБУ переказав на потреби армії вже 5,4 млрд грн. Залишок невикористаних коштів складає 2,4 млрд грн.

Нагадаємо, 24 лютого Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Реквізити

Для зарахування коштів у національній валюті:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Для зарахування коштів у USD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

JP MORGAN CHASE BANK, New York

SWIFT Code: CHASUS33

Account: 400807238

383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у GBP:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

Bank of England, London

SWIFT Code: BKENGB2L

Account: 40000982

Threadneedle Street, London  EC2R 8AH, UK

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у EUR:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

DEUTSCHE  BUNDESBANK, Frankfurt

SWIFT Code: MARKDEFF

Account: 5040040066

IBAN DE05504000005040040066

Wilhelm-Epsteinn-Strabe  14, 60431   Frankfurt Am Main,Germany

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у CHF:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH 

SWIFT Code: ZKBKCHZZ80A

Account: 0700-01227572

IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2

Josefstrasse 222, 8005 Zurich, Switzerland

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у AUD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

RESERVE  BANK OF AUSTRALIA, Sydney

SWIFT Code: RSBKAU2S

Account: 81753-2

GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у CNY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

STANDARD  CHARTERED BANK, Hong Kong 

SWIFT Code:SCBLHKHH

Account:447-0-946243-6

GPO Box  21, Hon Kong

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у CAD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

BANK OF MONTREAL, Toronto

SWIFT Code: BOFMCAM2

Account: 3144-1044-166

100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у JPY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

MUFG BANK LTD, Tokyo

SWIFT Code:BOTK JP JT

Account: 653-0430048

1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

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