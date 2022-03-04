НБУ зібрав на армію вже майже 8 мільярдів
На спеціальний рахунок Національного банку для потреб української Армії надійшло вже 7,8 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Більша частина коштів надійшла від громадян України та українських підприємств. Водночас Нацбанк отримував перекази й з-за кордону.
"Зокрема понад 765 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари)", — констатують у регуляторі.
Наразі НБУ переказав на потреби армії вже 5,4 млрд грн. Залишок невикористаних коштів складає 2,4 млрд грн.
Нагадаємо, 24 лютого Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.
Реквізити
Для зарахування коштів у національній валюті:
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України
Для зарахування коштів у USD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у GBP:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
Bank of England, London
SWIFT Code: BKENGB2L
Account: 40000982
Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у EUR:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
IBAN DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у CHF:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH
SWIFT Code: ZKBKCHZZ80A
Account: 0700-01227572
IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2
Josefstrasse 222, 8005 Zurich, Switzerland
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у AUD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Sydney
SWIFT Code: RSBKAU2S
Account: 81753-2
GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у CNY:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong
SWIFT Code:SCBLHKHH
Account:447-0-946243-6
GPO Box 21, Hon Kong
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у CAD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
BANK OF MONTREAL, Toronto
SWIFT Code: BOFMCAM2
Account: 3144-1044-166
100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у JPY:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
MUFG BANK LTD, Tokyo
SWIFT Code:BOTK JP JT
Account: 653-0430048
1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
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