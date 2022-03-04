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Panasonic призупинила операції з РФ

П'ятниця, 4 березня 2022, 12:10

Panasonic Group заявила про призупинення операцій з РФ.

Про це йдеться у заяві корпорації.

"Ми дуже стурбовані поточною ситуацією в Україні і хочемо висловити глибокі співчуття всім постраждалим. Ми сподіваємося, що світ повернеться до миру та безпеки якомога швидше", - сказали в компанії.

"Через економічні, логістичні та інші практичні проблеми ми вирішили призупинити операції з Росією", - додали там.

Також група продовжить моніторинг розвитку подій і надаватиме гуманітарну допомогу, якщо це необхідно.

"Як перший крок, ми вирішили пожертвувати приблизно 20 мільйонів ієн Польському Червоному Хресту, який підтримує тих, хто евакуювався до сусідньої Польщі з України, а також неурядовій організації Peace Winds Japan, яка надає допомогу Україні", - резюмували в Panasonic Group.

Західний бізнес наразі масово розриває зв'язки з РФ. Щодня нові й нові компанії повідомляють про вихід з російського ринку.

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Економічна правда

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