Серійне виробництво моделі російського літака зсувається на 1-2 роки

Серійне виробництво російських цивільних літаків МС-21 зрушить на один-два роки. Це пов'язано з відмовою від постачання двигунів американської компанії Pratt & Whitney. Їх хочуть замінити російським.

Про це повідомив віце-прем’єр РФ Юрій Борисов.

За даними російського видання Комерсант, довелося скоротити плани щодо постачання літака МС-21 цього року з чотирьох до двох штук, оскільки американська компанія поставила лише два комплекти двигунів.

Проте, "Ростех" планує у 2024 році розпочати постачання МС-21 з російським двигуном ПД-14, але у галузі ці терміни вважають надто оптимістичними.

Нагадуємо:

28 березня закінчився термін для російських авіакомпаній, які мали повернути понад 400 орендованих літаків на суму майже 10 мільярдів доларів. Російські авіакомпанії проігнорували санкції та утримали іноземні літаки.

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