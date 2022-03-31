"Яндекс" може піти з ринку доставки продуктів у Франції та Британії – Bloomberg

Сервіс російського "Яндекса" із доставки продуктів Yango Deli (міжнародний бренд "Яндекс.Лавки") роздумує над тим, щоб піти з ринків Франції та Великої Британії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Серед можливих варіантів - продаж британського бізнесу та закриття французького.

Представник компанії підтвердив, що вона зупиняє операції в Парижі, та розповів про інтерес до її британського бізнесу з боку конкурентів та інвесторів.

"Ринок надшвидкої доставки в Лондоні дуже конкурентний, і ми бачимо значний інтерес до нашого бізнесу там, у тому числі з боку аналогів", - сказав представник Yango Deli.

"Однак наразі ми не можемо надати будь-які додаткові подробиці з цього приводу", - додав він.

Агентство нагадує, що "Яндекс" зіткнувся з труднощами через санкції, спрямовані проти РФ після її вторгення в Україну.

"Яндекс - найбільший технологічний бренд Росії та домінуючий постачальник веб- та мобільних послуг.

Однак вторгнення Росії в Україну призвело до обвалу акцій компанії та появи боргових проблем. Нещодавно "Яндекс" залучив радників, які допоможуть вести переговори з власниками облігацій", - пише Bloomberg.

Раніше компанія "Яндекс" на тлі санкцій проти РФ попередила акціонерів про ризики дефолту після призупинення її торгівлі цінними паперами.

Економічна правда