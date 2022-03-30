У РФ прискорилася інфляція: які товари подорожчали найбільше
Середа, 30 березня 2022, 20:45 -
Інфляція в Росії за 19-25 березня становила 1,16% проти 1,93% тижнем раніше. З початку місяця ціни зросли на 6,6%, з початку року - на 8,91%. Інфляція у річному вираженні прискорилася з 14,53% до 15,66%.
Про це повідомив Росстат.
Найдорожчі продукти:
- цукор-пісок - 6,5%;
- сіль - 4,3%;
- шоколадні цукерки – 3,5%;
- рис та чорний чай - 3,4%;
- гречана крупа - 2,9%;
- плодоовочева продукція – 2,7% (цибуля – 18,3%, білокачанна капуста – 15,9%, морква – 11,5%, буряк – 9,5%, картопля – 4,1%).
Також суттєво подорожчали предмети гігієни та товари першої необхідності, прокладки, пральні порошки та господарське мило.
Нагадуємо:
За розрахунками британського Centre for Economics and Business Research російська інфляція досягне 30% на початку 2023 року, а реальна заробітна плата впаде на 18% протягом наступних 12 місяців.
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