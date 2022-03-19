Британські аналітики порахували, що ВВП Росії в 2022 році впаде на 14%

Британський Centre for Economics and Business Research порахував, що внаслідок дії санкцій ВВП Росії в 2022 році впаде на 14%.

Про це йдеться у їхньому прогнозі.

За їхнім повідомлення, російська інфляція досягне 30% на початку 2023 року, а реальна заробітна плата впаде на 18% протягом наступних 12 місяців. А до грудня 2024 року реальна заробітна плата знизиться на 25,7%.