Британські аналітики порахували, що ВВП Росії в 2022 році впаде на 14%
Субота, 19 березня 2022, 15:56
Британські аналітики порахували, що ВВП Росії в 2022 році впаде на 14%
Британський Centre for Economics and Business Research порахував, що внаслідок дії санкцій ВВП Росії в 2022 році впаде на 14%.
Про це йдеться у їхньому прогнозі.
За їхнім повідомлення, російська інфляція досягне 30% на початку 2023 року, а реальна заробітна плата впаде на 18% протягом наступних 12 місяців. А до грудня 2024 року реальна заробітна плата знизиться на 25,7%.
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