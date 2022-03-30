Скільки коштує війна – інтерв'ю з міністром фінансів
Середа, 30 березня 2022, 17:57
Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, як у воєнних умовах забезпечується фінансування армії, скільки держава витратила на підтримку тих, хто втратив роботу та попередив про майбутнє скорочення видатків.
Відповіді на ці запитання можна знайти у відео-інтерв'ю ЕП.
Ви також можете прочитати текстову версію інтерв’ю.
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