Італія конфіскувала Mercedes Maybach олігарха Усманова за 600 тисяч євро

В Італії податкова поліція конфіскувала броньований Mercedes Maybach, який належить російському підсанкційному олігарху Алішеру Усманову, вартістю 600 тисяч євро.

Про це повідомляє видання The Times.

Усманов, який знаходиться під санкціями США, Британії та ЄС, придбав свій п’ятитонний броньований Maybach Mercedes S650 Guard VR10 на Сардинії в 2018 році за понад 600 тисяч євро.

Російський олігарх, якого колись називали найбагатшою людиною у Великобританії, вже втратив віллу вартістю 17 млн євро на Сардинії та шість компаній з активами на суму 66 мільйонів євро.

Автомобіль, який конфіскувала італійська влада, є надзахищеним від різних сценаріїв нападу. Наприклад, у Mercedes пояснюють, що цей автомобіль має одну суцільну панель підлоги в поєднанні з броньованим покриттям і може протистояти одночасному вибуху двох ручних гранат.

Під час нападу водій або пасажири можуть натиснути кнопку, щоб здійснити попереджувальний сигнал, а домофонна система з гучномовцем дозволяє пасажирам спілкуватися із зовнішнім світом. Встановлено також внутрішню подачу повітря на випадок газових атак, а шини автомобіля спроектовані так, щоб їх можна було використовувати навіть у спущеному стані.

Алішер Усманов був №6 у Росії за статками, є власником компаній Металоінвест та МегаФон. Статки впали з 21,6 млрд доларів до 18,9 млрд доларів після запровадження санкцій.

Нагадуємо:

Італія на початку березня заморозила дві вілли російського олігарха Володимира Соловйова вартістю 8 мільйонів євро, а також віллу олігарха Алішера Усманова.