У РФ бізнес знижує витрати на персонал: скорочує штат та урізає зарплати

68% російських компаній малого і середього бізнесу на тлі санкцій проти РФ і падіння рубля скоротили витрати на співробітників, найпоширеніший захід - скорочення штату.

Про це пише РБК із посиланням на результати опитування, проведеного Аналітичним центром НАФІ.

"Найпоширенішими заходами стали: скорочення штату - про нього заявили 27% респондентів, скасування системи мотивації (соцпакет, премії, бонуси тощо) - 26%, зниження зарплати працівників - 25%.

У ході опитування представники компаній також говорили про переведення співробітників на віддалений режим роботи (22%), про відправлення у відпустку за свій рахунок (16%), про переведення працівників на інші посади зі зміною рівня зарплати та обов'язків (12%)", - йдеться у повідомленні.

Опитування проводилося у березні, у ньому взяли участь 500 представників малого та середнього бізнесу. Респондентами були власники бізнесу, перші особи компаній та індивідуальні підприємці.

Нагадаємо:

У РФ в більшості малого та середнього бізнесу впали обсяги продажів - лише 16% підприємців не помітили змін.

Економічна правда